Hər gün ac qarnına 1 ədəd sarımsaq yedikdə...

Sarımsağın şəfalı xüsusiyyətləri min illərdir xalq təbabətinin bir parçası olaraq bilinir və istifadə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sarımsaq çox təsirlibir şəkildə infeksiya və xəstəliklərə qarşı mübarizə aparan antioksidan kimi güclü bir antibiotikdir. Xüsusilə daxili xəstəliklər və dəri üçün faydalı olan sarımsağı səhər sahatlarında yedikdə faydası daha çox təsirli olur.

Ac qarnına yeyilən bir sarımsaq sağlamlıq üçün həqiqi mənada şəfa qaynağıdır. Çünki qarın boş olduqda mədənin sarımsaqdakı qidaları tamamilə özünə çəkməsi daha asan olur. Mədə sarımsaqdakı qidaları başqa yeməklərlə qarışdırmadan asanlıqla mənimsəyir.

Sarımsaq yüksək təzyiqdən şikayət edənlər üçün qan dövranını nəzarətdə saxlamanın ən asan və təhlükəsiz yoludur. Sarımsağı gündə bir dəfə yemək kifayətdir ə müxtəlif dərmanlarda olduğu kimi heç bir yan təsiri yoxdur.

Bu möcüzəvi bitki infeksiya göbələyi, zigillər, bakteriyalar və digər bütün bakteriyal infeksiyalardan qoruyur.

Sarımsaq immunitet sistemi üzərində də təsirlidir. Immunitetin zəifləməsi səbəbi ilə tez-tez soyuqdəymə, qrip, burun alergiyaları və ciddi xəstəliklər yarana bilir. Sarımsaq immunitet sistemini gücləndirir və xəstəliklərə qarşı qoruyur.

1 diş sarımsaqda 12 mq potasium, 5 mq kalsium və 100 kükürd birləşməsi var. Sarımsaq ağciyərlər üçün də çox faydalıdır. Nəfəs xəstəliklərinin qarşısını almağa və müalicəsinə kömək edir. Pnevmoniya, bronxit, tıxanıqlıq, öskürək və bir çox problemlərin qarşısını alır.

