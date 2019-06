Türkiyənin Şanlıurfa əyalətində İzol tayfasının təmsilçiləri arasında silahlı toqquşma olub, 6 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az “Hurriyet”ə istinadən xəbər verir ki, hadisə əyalətin Siverek rayonunun Çeltik məhəlləsində torpaq sahəsi ilə bağlı yaranmış anlaşılmazlıq səbəbindən baş verib.

Bildirilib ki, dörd nəfər silahlı atışma, 2 nəfər isə hadisə yerindən qaçanların olduğu avtomobilin qəzaya uğraması nəticəsində ölüb

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.