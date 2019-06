Bakıda tikintidə faciə yaşanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, AB yaşayış massivində tikilməkdə olan çoxmərtəbəli binada qeydə alınıb. Orada fəhlə işləyən şəxs (ad-soyad hələlik məlum deyil) 8-ci mərtəbədən yıxılaraq ölüb. Onun meyiti beton panellərin arasında qaldığı üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

