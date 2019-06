Ermənistanın Tavuş vilayətinin Lusaxovit kənd icmasının rəhbəri Qriqor Sarxatyan odlu silahdan açılan atəş nəticəsində yaralanıb.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, hadisə İcevan şəhərində baş verib. Mübahisə zamanı İcevan sakini icma başçısına atəş açıb.



Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

