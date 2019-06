Polşada yüngül mühərrikli təyyarə çaya düşüb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə aviaşou zamanı baş verib.

Qəza nəticəsində 60 yaşlı pilot həlak olub. Təyyarənin qalıqları sudan çıxarılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.