Günün ulduz falı - 16 İYUN

Qoç - Neptun və Saturnun münasibətləri bir çox problemləri həll etməyə imkan verən gün vəd edir. Enerjili, qətiyyətli, inadkar olun.

Çətinliklər sizi qorxutmasın. Qəfil, gözlənilməz və maraqlı təklif ala bilərsiniz, bu təklifə çox düşünmədən, vaxt itirmədən razılaşın.

Uzaqdakı tanışlarla ünsiyyət üçün əlverişli gündür.

Səfər və gəzintilər məsələhətdir. Yolda maraqlı tanışlıq baş tuta bilər.

Tanımadığınız insanlarla ünsiyyətdə ehtiyatlı olun. Nüanslara, xırdalıqlara diqqət yetirin.



Buğa - Yupiter və Sererarın münasibətləri uğurlu, xoş gün vəd edir. Faydalı işlərlə məşğul olun. Hansı işi ilk növbədə görərək başa çatdırmağı sizə intuisiyanız xəbər verəcək.

Enerjili, inadkar, qətiyyətli olun. Çətin sandığınız problemi minimum səylə asanlıqla həll edə bilərsiniz.

Yaxın ətrafınızdakı insanlarla münasibətləri rəvan və harmonik edin. Sizin dediklərinizə qulaq asır, mövqeyinizi nəzərə alırlar. Həyatınızda mühüm rol oynaya biləcək insanla görüş istisna deyil.

Axşam saatlarını istirahətə həsr edin.



Əkizlər - Lisiteya və Kallistonun münasibətləri ehtiyatlı davranmağınızı tələb edir. Özünüzə problemlər yaratmayın.

Emosiyaları nəzarətdə saxlayın, səsinizi ucaltmayın, aqressiv olmayın. Dostlardan biri ilə münaqişə, sevdiyiniz insanla mübahisə istisna deyil. Həddən artıq tələbkar olmayın.

Məişət problemlərinin həlli çətinləşir. Adi günlərdən fərqli olaraq, ən adi ev işləri belə, daha çox vaxt alır.

Yardım almadığınız üçün sinirlənməyin.

Bu gün qida rasionuna diqqət yetirin.



Xərçəng - Titaniya və Pasifenin münasibətləri əlverişli gün vəd edir. Diqqət və konsentrasiya tələb edən işlərdə uğur əldə edə bilərsiniz. Yeknəsəqlik sizi darıxdırmasın.

Trivial məsələlərin həllində gözlənilməz çözüm tapın.

Sizə çox önəmli olan insandan xəbər ala bilərsiniz.

Qəfil məlumat hadisələrin axarını dəyişəcək.

Yeni tərəfdaş, şərik, müttəfiq cəlb etmək və yeni planınıza inandırmaq istədiyiniz insanla ünsiyyət üçün münasib vaxtdır.

Axşam saatlarında romantika istisna deyil.



Şir - Titaniya və Qanimedin münasibətləri müəyyən problemli gün vəd edir. İntuisiyanız güclüdür. Məhz onun sayəsində ən çətin suallara cavab tapacaqsınız. Əks cins mənsubu ilə ünsiyyətdə çətinliklər yarana bilər.

Maliyyə işləri baxımından uğurlu gündür. Gəlir əldə edə bilərsiniz.

Axşam saatlarında dincəlin, evdən çıxın, əyləncə məkanlarından birinə yollanın.



Qız - Ariel və Mirandanın münasibətləri məhsuldar gün vəd edir. Bir sıra təxirəsalınmaz işləri görə bilərsiniz.

Bütün diqqəti işə yönəltmək çətin deyil. işləri başa vurmağa kimsənin sizə mane olmasına imkan verməyin.

Alış-veriş etmək, mühüm sənədləri imzalamaq, maliyyə və əmlak məsələlərini həll etmək olar.

Maraqlı və faydalı məlumat alsanız, həmin informasiya ilə nə edəcəyinizi dəqiqləşdirin.

Tədris və ya təhsildə yeni materialın əxz olunması ilə bağlı problemlər yarana bilər. Dostlarla ünsiyyət, köhnə tanışlarla təmaslar üçün əlverişli gündür.

Şəxsi münasibətlərdə romantika xoş duyğular yaradacaq.

Axşam saatlarında pozitiv emosiyalar almağa çalışın.



Tərəzi - Avropa və İonun münasibətləri çətin gün vəd edir. Hər şey istədiyiniz kimi deyil. Planları korrektə etmək, niyyətlərin reallaşmasında ləngimələrlə barışmaq məcburiyyəti yaranır.

Şərtlər sizi mənəvi baxımdan hazır olmadığınız addımlar atmağa vadar etməsin. Sonradan peşman olacağınız sözlər deməyin. Planlaşdırılmamış xərclər mümkündür.

İsrafçılığa yol verməyin, qənaətcil olun.

Yaxın ətrafınızdakı insanlarla münasibətləri normal saxlayın, münaqişə yaratmayın. Sadəcə, mövqeyinizi açıqlamaq və fikrinizi deməyə çalışırsınız, amma sizdən bərk inciyirlər.



Əqrəb - Makemake və Uranın münasibətləri uğurlu, düşərli gün vəd edir. Uğur əldə etməyinizə mane ola biləcək yeganə ünsür tənbəlliyinizdir.

Gələcəklə bağlı planlar qurun, ətalətdən qurtulun. Təşkilati məsələləri həll edin. Ünsiyyətdə olacağınız insanlardan biri sayəsində yeni işgüzar perspektivlərə qovuşa bilərsiniz.

Yaxın keçmişdəki problemlərdən bəziləri qayıdacaqlar. Yol verdiyiniz səhvləri tələsmədən, sakitcə təhlil edin. Həmin yanlışlıqları təkrarlamamağa çalışın.

Günün ikinci yarısı sizin üçün önəmli insanlardan xoş xəbər vəd edir.



Oxatan - Merkuri və Veneranın münasibətləri problemlərin tam əksəriyyətinin kökündən həll edilə biləcəyi gün vəd edir. Diqqətli və ciddi olun.

Hərəkətləriniz düşünülmüş, açıqlama və sözləriniz isə təmkinli olsun. Əvvəllər yarımçıq qalmış işi başa vurun. Yaxın ətrafınızdakı insanların öhdəsindən gələ bilmədiyi problemi həll edə bilərsiniz.

Yeni tanışlara etibar etməyə tələsməyin. Onlardan biri qəsdən və ya təsadüfən ciddi problem yarada bilər.

Təşəbbüskar olun, müzakirəyə yeni ideyalar çıxarın.

Günün ikinci yarısı uzaqdan gəlmiş insanla görüş üçün münasibdir. Səfər və ya gəzinti istisna deyil.

İmiclə eksperimentlər aparmaq olar.



Oğlaq - Hiperion və Arielin münasibətləri yaxşı gün vəd edir. Problemlərin öhdəsindən rahatlıq və asanlıqla gələcək, məşğul olduğunuz işdən həzz alacaqsınız.

İstənilən müşklün həllinə yaradıcı yanaşın. Uğur əldə olunması üçün fəaliyyət azadlığı gərəkdir. Bunu anlayırsınızsa, kimsəyə sizə təzyiq və ya təsir göstərməyə imkan verməyin.

Genişmiqyaslı layihənin reallaşdırılmasına, böyük işə başlamaq olar. Amma bir şərtlə: əmin olun ki, həmfikirləriniz sizi yalnız sözdə dəstəkləməyəcək, tapşırıq və xahişlərinizi yerinə yetirəcəklər.

Dərman qəbul edərkən ehtiyatlı olun. Zəhərlənmə riski yarana bilər.



Dolça - Fobos və Amalteyanın münasibətləri uğurlu gün vəd edir. Bir çox işləri xüsusi səy göstərmədən yerinə yetirəcək, yaxşı nəticələrə nail olacaqsınız.

Planlardan birinin aktiv şəkildə həyata keçirilməsi üçün uyğun gündür.

Nə zamansa kəsilmiş münasibətləri bərpa etmək şansı yaranıb. Əvvəllər yola getmədiyiniz insanla əlaqələr normallaşır.

Maliyyə və əmlak məsələləri ilə bağlı anlaşılmazlıqlarla fikir ayrılıqları aradan qalxır, kompromiss həll tapılır. Ev üçün qeyri-adi, ekzotik əşya almaq olar.

Günün ikinci yarısında pul alacaqsınız. Gəlir sizi razı salmasa da, bu da pis deyil.



Balıqlar - Ay və Deymosun münasibətləri işgüzar baxımdan o qədər də rahat gün vəd etmir. Tənbəl və ətalətli olmayın, işlərlə məşğul olmamaq istəyindən qurtulun.

Xırda səhvlər və yarımçıq işlərə yol verməyin. Məhz belə səhvlərlə yanlışlıqlar ciddi işin başa çatdırılmasına mane ola bilər.

Yanınızda işinizi yoxlayan, səhvləri aradan qaldırmağa kömək edən insan varsa, əladır.

Qeyri-rəsmi ünsiyyət, dostlarla görüş, romantik münasibətlər, dəvət alınan tədbirlərə qatılmaq üçün yaxşı gündür.

Diqqət mərkəzində olacaqsınız və bu, xoşunuza gələcək.

Axşam saatlarında etiraf eşidəcəksiniz.

