Bakıdan Şarm-əş-Şeyxə birbaşa uçuşlar həyata keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Misirin turizm naziri Raniya əl-Maşat Bakıda keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə, uçuşlara çarter reysi ilə gələn aydan başlanılacaq və hər həftənin cümə axşamı səfərlər baş tutacaq.



