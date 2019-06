Azərbaycanın Xalq artisti, tanınmış xanəndə Alim Qasımov Almaniyanın Osnarbryuk əyalətində kilsədə azan oxuyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, kilsədə lentə alınan görüntülər xanəndənin "Youtube" kanalında yerləşdirilib.

Həmin kadrlar sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.

