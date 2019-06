"Qarabağ" klubu Bakıda yoxlama oyunu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi "Azərsun Arena"da "Səbail" klubu ilə qarşılaşıb. Görüş "Qarabağ"ın 3:1 hesablı qələbəsilə yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, iyunun 18-da Avstriyaya yollanacaq "Qarabağ" komandası 2 həftəlik toplanış çərçivəsində 4 yoxlama oyununda qüvvəsini sınayacaq.

