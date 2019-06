20 yaşadək futbolçular arasında dünya çempionatının qalibi müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, final oyununda Ukrayna və Cənubi Koreya milliləri qarşılaşıb.

3:1 hesabı ilə qalib gələn Ukrayna millisi turniri məğlubiyyətsiz başa vuraraq tarixində ilk dəfə dünya çempionu olub. Cənubi Koreya isə gümüş medalla kifayətlənib.

