"Real"ın futbolçusu Markos Lorente "Atletiko"ya keçməyə yaxındır.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Madrid klubları danışıqlar aparır. Danışıqların yekunlaşmaq üzrə olduğu vurğulanıb. "Atletiko"nun bu transfer üçün 40 milyon avro ödəyəcəyi iddia olunub.

Qeyd edək ki, Lorentenin "Real"la müqaviləsinin müddəti 2021-ci ilin yayında başa çatır.

