Azərbaycan, Rusiya və İran prezidentləri İlham Əliyev, Vladimir Putin və Həsən Ruhani bu ilin avqust ayında Soçidə görüşəcək.

Metbuat.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, bunu Rusiyanın Şimali Qafqaz işləri üzrə naziri Sergey Çebotaryev bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.