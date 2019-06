“Türkiyə “S-400” məsələsində geri addım atmayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Türkiyə prezidenti vurğulayıb ki, bu məsələ çoxdan həll olunub: “Hər zaman deyirəm. Bura qəsəbə dövləti deyil. Bura Türkiyə Cümhuriyyətidir. Burada tüpürdüyümüzü yalarsaq, bu dövlət tərbiyəmizə uyğun gəlməz”.

Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ

