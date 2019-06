İspaniyanın “Atletiko” klubunun baş məşqçisi Dieqo Simeone ailə həyatı qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 49 yaşlı argentinalı mütəxəssis bir müddətdir sevgili olduğu Karla Pereyra ilə evlənib.



Nigah mərasimi iyunun 14-də Argentinanın paytaxtı Buenes-Ayresdə keçirilib. Tədbirdə cütlüyün yaxınları və dostları iştirak edib.



Qeyd edək ki, Simeone ilə Pereyra 2014-cü ildə Madriddə tanış olublar. Onların iki qızı var. Simeonenin ilk həyat yoldaşından isə 3 oğlu var.



