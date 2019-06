Suriyada Türkiyəyə məxsus müşahidə məntəqəsinə hücum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb.



Bildirilib ki, hərbi bazaya hücum zamanı itki olmasa da, silah-sursatın bir qisminə ziyan dəyib. Cavab atəşi ilə hücumun qarşısı alınıb.



Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ

