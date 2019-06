Bakıda daha bir kişi itkin düşüb.

Metbuat.az trend-ə istinadən xəbər verir ki, paytaxtın Xətai rayonu, Dənizçi küçəsi, ev 15-də yaşayan, 1977-ci il təvəllüdlü Məmmədov Vasif Vaqif oğlu iyunun 12-də səhər saat 9-da evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

