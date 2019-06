Böyük əməliyyat: 8 terorçu məhv edildi

“Şırnaqda böyük bir əməliyyat həyata keçiririk. Övladlarımız önəmli uğura imza atıblar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin daxili işlər naziri Sülryman Solu deyib.



O bildirib ki, əməliyyat bu gün səhər saatlarında başlayıb: “Bu səhər 8 terrorçunu zərərsizləşdirdik. Ağır yaralanan bir övladımızın həyatını xilas edə bilmədik. Ancaq 8 terrorçunun öldürülməsi önəmlidir”.



Nazir qeyd edib ki, son 1 ayda həyata keçirilən əməliyyatlarda 100-dən artıq terrorçu zərərsizləşdirilib. Onun sözlərinə görə, bu ilin əvvəlindən 49-dan çox “yüksək rütbəli” terrorçu ələ keçirilib.



Kənan Məmmədov/KƏNAN MƏMMƏDOV

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.