Hakruk bölgəsində davam edən “Pəncə Hərəkatı”nda daha 7 terrorçu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilir ki, Metina və Qəndil bölgələrində “Pəncə Hərəkatı” ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilən əməliyyatlarda terror təşkilatının silah anbarı, sığınacaq olaraq istifadə olunan hədəflər vurulub.



Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ



