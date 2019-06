Şırnaqda həyat keçirilən əməliyyatda mükafatla axtarışda olan terrorçular, Sarya ləqəbli Əminə Toy və Baran ləqəbli Yılmaz Begiç zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri məlumat yayıb.

Məlumata görə, Sarya ləqəbli Əminə Toy 600 lirə, Baran ləqəbli Yılmaz Begiç isə 300 lirə mükafatla axtarışda idilər.

Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ

