Türkiyəli müğənni Demet Akalın qəlyanaltı üçün getdiyi restoranda aldadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni restoranın qiymətlərindən şikayətini “İnstagram” hesabında dilə gətirib.

D.Akalın paylaşımında qeyd edib: “Anlamadım, biz məşhuruq deyə aldadılırıq? 4 nəfərlik qəlyanaltı 300 lirə. Vallah Çeşmənin ən gözəl pideçisində dünyanı yeyirsən 90 lirə! Bu qəlyanaltı nədir belə 300 lira? Nə isə. Ad çəkməyəcəm məsumiyyətini itirən qəlyanaltıcı”.

