İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi sədrliyinə Ədalət və İnkişaf Partiyasının naçmizədi Binəli Yıldırım ilə Cümhuriyyət Xalq Partiyasının namizədi Əkrəm İmamoğlu arasında debat keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lütfi Kırdar Konqres və Sərgi Sarayında təşkil olunacaq debat yerli saatla 21:00-da başlayacaq.



Moderatorluğunu İsmayıl Küçükqayanın həyata keçirəcəyi debatda, hər iki tərəfə eyni sualın cavablandırılması üçün bərabər miqdarda vaxt ayrılacaq.

