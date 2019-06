İtaliyanın “Yuventus” klubu yeni baş məşqçisinin adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “qoca sinyora”nı Maurisiyo Sarri çalışıdıracaq.



Klub yeni baş məşqçisi ilə 3 illik müqavilə imzalayıb.



Qeyd edək ki, Maurisiya Sarri indiyə qədər İngiltərənin “Çelsi” klubunu çalışdırırdı.



Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.