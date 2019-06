Misirli hücumçu Məhəmməd Salah yeni mövsümdə də “Liverpul”un heyətində çıxış edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb “Liverpul”un “Real” və “Yuventus”un transfer təkliflərini rədd etməsidir.



Belə ki, 27 yaşlı misirli futbolçu “Liverpul”da qalmaq qərarına gəlib. Belə olduqda “Liverpul” da oyunçusunu satmaqdan imtina edib.



Qeyd edək ki, M.Salah 2018/2019 mövsümündə 52 oyunda iştirak edib, 27 qol vurub, 13 qolun ötürməsini edib.

