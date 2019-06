Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya və amerikalı həmkarları ilə görüş keçiriləcək.

Metbuat.az Türkiyə KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ərdoğan çıxışında bildirib.



O, diqqətə çatdırıb ki, Donald Tramp və Vladimir Putinlə görüş ayın sonunda Yaponiyanın Osaka şəhərində keçiriləcək G20 sammiti çərçivəsində baş tutacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.