İstanbul bələdiyyəsi sədrliyinə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından (AKP) namizəd olan Binəli Yıldırımla müxalif Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) namizədi Əkrəm İmamoğlu arasında debat keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyasətçilərin kritik debatı Lütfi Kırdar Konqres və Sərgi Sarayında təşkil olunub. Debatda hər iki tərəf sualları cavablandırıb.



