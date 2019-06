Salahın yeni mövsümdə çıxış edəcəyi komandanın adına aydınlıq gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, misirli futbolçu 2019-2020 futbol mövsümündə də "Liverpul"un heyətində yer alacaq. Qeyd edək ki, ulduz futbolçu ilə "Real Madrid" və "Yuventus" klubları yaxından maraqlanırdı. Məhəmməd Salah bu mövsüm ingilis təmsilçisinin heyətində oyuna çıxdığı 52 qarşılaşmada 27 dəfə fərqlənməyi bacarıb.

