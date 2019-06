İlin ən gözəl çimərlikləri müəyyənləşib

İtaliyanın ətraf mühitin mühafizəsi assosiasiyası “Legambiente” və turizm şirkəti “Touring ClubItaliano” tərəfindən ölkənin ən yaxşı çimərliklərinin və dəniz kurortlarının adları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliyanın Sardiniya regionu, Çilento bölgəsi, həmçinin Maremma sahilyanı əyaləti reytinq cədvəlində ən yüksək qiyməti alıblar.

Salerno əyalətindəki Pollika kommunası, Qrosseto əyalətindəki Kastilyone-della-Peskaya kommunası və Sardiniya regionunda Pozada kommunası bu il plastik tullantıların olmadığı məkanlar sırasında qərarlaşıb. (Azertac)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.