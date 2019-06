ABŞ-ın Pensilvaniya ştatında Filadelfiyada məktəblərin birində atışma baş verib.

Mətbuat.az-ın məlumatına görə, atışma məktəbdə təşkil olunmuş məzun gecəsi zamanı olub. Məlumata görə, insident nəticəsində 1 nəfər odlu silahdan açılmış atəşdən dünyasını dəyişib.

Daha 7 nəfərin yaralandığı bildirilir. Yaralılar 15-17 yaşlarındadırlar.

Atışmanın baş vermə səbəbi hələ məlum deyil. Polis araşdırmaya başlayıb. (Trend)

