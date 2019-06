Başladığım yerdə bitirmək istəyirəm - Muslera - Qalatasaray Musleranın əvəzləyicisini tapdı

Uruqvay yığmasının heyətində Amerika Kubokunda çıxş edən Fernando Muslera Ekvadorla keçirdikləri oyundan öncə mətbuata açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 33 yaşlı qapıçı futbola başladığı yerdə son qoymaq istədiyini bildiirb. "Karyerama başladığım yerdə son qoymaq istəyirəm. Həmişə söyləmişəm ki, bir gün futbolla vidalaşmaq üçün "Montevideo Vanders" klubuna geri dönəcəm"

"Qalatasaray" Musleranın mümkün keçidi sonrasında "Kristal Palas"ın şərəfini qoruyan Lukas Perrini heyətinə qatmaq üçün hərəkətə keçib. Ancaq 23 yaşlı braziliyalı futbolçunun transferində istanbulların işi heç də asan olmayacaq. Belə ki, onlar transferin gerçəkləşməsində "Sportinq Lissabon" komandası ilə yarışmalı olacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.