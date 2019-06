Sabirabadda manyak peyda olub - FOTOLAR

Sabirabadda sakinlərin ot tayalarını yandıran manyak peyda olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Sabirabadın Nizamikənd kəndində cərəyan edir.



Kənd sakinlərinin sözlərinə görə, 4-5 gündən bir təxminən saat 22-23 radələrində ot tayaları yandırılır. Naməlum şəxs tərəfindən indiyə kimi 6 ot tayası yandırılıb.



Hətta evlərinin yandırılacağından ehtiyat edən sakinlər gecələr yatmayıb gözətçilik edirlər. Bir aya yaxındır kənd əhalisi belə vəziyyətdə yaşamaq məcburiyyətində qalıb.



Hadisə ilə bağlı polisə müraciət edildiyi bildirilir. (Oxu.az)

