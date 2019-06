80 sm boyu olan Tovuz sakini - VİDEO

Bap balaca boyu var, dam dolusu toyu var. Söhbət tapmacanın açması olan lampadan getmir. Söhbət 80 sm boyu olan insandan gedir. Balaca olsa da gördüyü böyük işlər, xüsusi bacarıqları görənləri heyrətə gətirir. Tovuzun ucqar dağ kəndində yaşayan bu insanı siz də tanıyın.

Metbuat.az bildirir ki, onun 80 sm boyu var. İdarə etdiyi bu texnika ilə gündəlik çörək pulunu qazanır.

Yer şumlamaq üçün nəzərtə tutulan mühərrikli texnikaya qoşqu düzəldərək minik vasitəsinə çevirən bu şəxs Tovuz rayonunun Çatax kənd sakini Elçin Abdıyevdir. Olduqca pozitiv olan bu insan görənlərin də diqqətini cəlb edir.Onu ilk dəfə görənlər şəkil çəkdirib, nəqliyyat vasitəsində gəzirlər.

Elçinin evi yüksəklikdə yerləşdiyi üçün texnikasının şinlərinə zəncir də vurub. Bir tona yaxın yüklə avtomobil çıxmayan ərazilərə qalxır.O,sevimli texnikasına ad da verib.

Onun məhrarəti, bacarıqları bununla da bitmir. Nəfəs və simli alətlərin hamısında, qarmon və pianino da musiqi ifa etməyi bacaran Elçin müxtəlif detallardan istədiyi texnika və məişət əşyasını düzəldə bilir Elçin özü kimi balaca boy xanımla ailə həyatı qurub. (Xəzər TV)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.