Qax rayonunda zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanlar səhər saat 07:40-da rayonun Güllük kəndinə qeydə alınıb.



Zəlzələ, təqribən, 5-6 saniyə davam edib və 4 bala qədər hiss olunub.



Dağıntı və tələfat yoxdur. (Report)



