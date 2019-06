Ağstafada keçmiş məhkum bazarda 8 nəfəri güllələyib - onlardan 4-ü ölüb

Ağstafa rayonunda keçmiş məhkum üç nəfəri güllələyərək qətlə yetirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Böyük Kəsik kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, həbsdən yenicə çıxmış şəxs bazarda atəş açaraq 8 nəfəri gülələləyib. Nəticədə ana və iki övladı, eləcə də orada satıcı işləyən şəxs hadisə yerində ölüb. Yaralılar Ağstafa Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib, onlardan birinin vəziyyəti ağırdır.

Hadisəyə nəsillər arasında uzun illərdir mövcud olan qan davasının səbəb olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (Report)

