Salyan rayon, 8 saylı tam orta məktəbin məzunlarının təşkil etdiyi "Son zəng" tədbiri sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusu olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, məktəbin oğlan məzunları hazırladıqları hərbi göstərişi "Azərbaycan" əsgəri mahnısının sədaları altında təqdim ediblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik. (Ölkə.az)

