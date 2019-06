"Özümü bağışlamıram" – 12 il azadlıqdan məhrum olunan hərbiçi məhkum – VİDEO – FOTO

Metbuat. az bildirir ki, ARB TV-nin "Rezonans" proqramının növbəti buraxılışında məhkum, keçmiş hərbiçi Yaşar Şükürovun həyat hekayəsindən danışılıb.





Yaşar Şükürov - 12 il: "Gecələr başımı yastığa qoyanda döyüşləri yadıma salıb, o xatirələrlə yatıb, o xatirələrlə də dururam. Bu yurd üçün canımı qoymuşam, lazım olsa, istər burada, istərsə də azadlığa çıxandan sonra əlimə silah alıb vətənimi qoruyaram. İki övladım altı nəvəm var. Onların 4-ü görməmişəm. Lerikdə ucqar kənddə yaşayırlar, şərait pisdir. Ən böyük nəvəmin altı yaşı var. Onu görmüşəm. Gələndə deyir ki, baba, gəl gedək. 2010-cu ildə həqiqətən üzərimdə silahla tutuldum. Həbsxanada çox sıxılırdım. Özüm özümü bağışlamıram, ancaq cianyət cinayətdir. Keçmiş hərbiçi yoldaşlarım tez-tez ziyarətə gəlir. Ən böyük çətinlik azadlıqdır. Azadlıq üçün darxıram. Buradan çıxandan sonra təsərrüfatla məşğul olacam".

