İstanbulun Fatih rayonunda silahlı insident baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, atışma çeçenlər arasında olub. Məlumata görə, insident nəticəsində iki nəfər ağır yaralanıb. Atışmanın Fatihdəki otellərin birində olduğu da qeyd edilir. (Trend)

