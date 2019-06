Mbaye Diagne "Qalatasaray"dan ayrıldı.

Metbuat.az xəbər verir ki, seneqallı hücumçunun yeni mövsümdə forma geyincəyi komandanın adına aydınlıq gəlib. Belə ki, Səudiyyə Ərəbistanı klubu "Əl Şabab" 27 yaşlı afrikalının transferini böyük ölçüdə həll edib. Yayılan məlumata görə ərəb təmsilçisi futbolçu ilə 4 illik sözləşmə bağlayacaq və Mbaye büdcəsini illik 4.5 milyon avro zənginləşdirəcək

