Dünyanın ən böyük təyyarəsi satışa çıxarılıb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, 226 ton ağırlığında olan təyyarənin qiyməti 400 milyon dollar olaraq müəyyən edilib. 28 təkər üzərində duran təyyarənib qanadlarının birgə uzunluğu 117 metrdir ki, bu da bir futbol meydanından daha uzundur.

250 ton yük götürə bilən nəhəng təyyarənin kosmos araşdırmalarında istifadə edilməsi nəzərdə tutulub. Belə ki, təyyarə raketləri 10 kilometr yüksəklikdən kosmosa buraxacaq.

