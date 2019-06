Yatmazdan öncə bu qidaları qəbul etsək... Yuxuya daha tez gedərik

Diyetoloqlar müəyyən saatlardan sonra yemək vərdişini aradan qaldırmağı məsləhət görürlər, çünki yatmazdan qabaq qida qəbulu müəyyən narahatlığa səbəb olur.

Metbuat.az məlumat verir ki, tibbi saytlara istinadla xəbər verir ki, bəzi qidaların gecə yeyilməsi orqanizmin daha rahat yuxuya getməsini təmin edir. Həmin siyahıya pomidor, zeytun yağı, badam, düyü, kahı, albalı şirəsi, çobanyastığı çayı və bal daxildir.

Çobanyastığı çayının tərkibindəki qliserin maddəsi sinirləri və əzələləri sakitləşdirərək yuxu gətirir. Tərkibində çoxlu antioksidant olan pomidor bədəndə maye yığılması və iltihablaşmanın qarşısını alır, orqanizmdə melatonin sintezini sürətləndirdiyinə görə 1 stəkan albalı şirəsi içmək daha tez yuxuya getməyə kömək edir. (Azertac)

