Görənlər gözlərinə inana bilmədi. - Dünyanın ən yüngül pandası doğuldu

Çinin Sichan əyalətində Nəhəng Panda Yetişdirmə Mərkəzində dünyanın ən yüngül pandası dünyaya gəlib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bala panda ötən həftə 42.8 qram çəki ilə dünyaya gəlib. Yeni doğulan bala normal bir panda balasının çəkisinin dörddə biri ağırlığı qədər doğulan ən yüngül panda olaraq qeyd olunub.

Bala pandanın doğumundan saatlar əvvəl ana panda 191.9 qram ağırlığında başqa bala dünyaya gətirib. Araşdırma mərkəzinin işçiləri bala pandanın çox yüngül olduğu üçün daima nəzarət altda saxladıqlarını bildiriblər.

Bundan başqa vəzifəli şəxslər balanın sağlamlıq vəziyyətinin yaxşı olduğunu, amma çox yüngül olduğu üçün sağlamlıq vəziyyətinin qarşıdakı günlərdə necə olacağının məlum olmadığını da deyiblər.

Araşdırma Mərkəzində 2006-cı ildə Vu Yi adlı bir erkək bala panda 132 qram ağırlıqda dünyaya gəlmiş və həmin ana qədər doğulan ən yüngül panda olaraq qeydlərə düşmüşdü.

