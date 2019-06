"Prodüsser efirdə Əli Mirəliyevin yalanını üzə çıxardı"– VİDEO – FOTO

ARB TV-nin "Səhər-Səhər" proqramında verilişin aparıcısı, müğənniƏli Mirəliyevlə prodüsser Pənah Eldaroğlu arasında gərginlik yaşanıb.



Metbuat.az bildirir ki, prodüsser Əli Mirəliyevin ifa etdiyi "Yaman darıxmışam" adlı mahnının əsl məllifinin Alim Məmmədli olduğunu deyib:





"İfa etdiyiniz mahnının bəstəkarı sizin tələbəniz, Alim Məmmədlidir. Sözügedən mahnının klipini mən çəkmişəm, tarixçəsin əla bilirəm. Alim utancaqdır. Belə şeyləri deməyə çəkinir. Alimlə telefonla əlaqə saxlayıb öyrənə bilərik".



Əli Mirəliyev isə etiraz edərək mahnının musiqisinin ona aid olduğunu deyib:



"Alim mənim tələbəmdir. Mən onu elə etdim ki, o, tanınsın. Musiqisi mənimdir.Söz və musiqisini Alimlə birgə yazmışıq. Alimə zəng edin. O, mahnın mənim olduğunu sizə deyəcək".



Daha sonra Alim Məmmədli ilə telefon bağlantısı yaradılıb. Müğənni də "Yaman darıxmışam" adlı mahnının özünə aid olduğunu bildirib:



"Mahının musiqisi və sözləri özümə aiddir. Anamla birgə yazmışıq. Əli Mirəliyev mənim müəlimimdir. Studiyada yazılan zaman yanımda olub. Birgə ifa etdik. Həmin mahnıya klipim də var. Əli Mirəliyevin adından istifadə edib məşhur olmağa ehtiyacım yoxdur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.