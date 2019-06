Amerikalı 21 yaşlı gənc ulduz Bella Torn uzun müddət şantajla üz-üzə qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu şantajlardan yaxa qurtarmaq məqsədilə həmin fotoları özü yaymaq qərarına gəlib. O həmçinin onu şantaj edən hakerlə olan yazışmalarını da yayıb

