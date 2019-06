Məşhur aktyorun acı günü -Atalar günündə...

Türkiyəli məşhu aktyor Kıvanç Tatlıtuğun qayınatası Ali Cengiz Dizer Bursa şəhərində son mənzilə yola salınıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, Başak Dizerin 68 yaşlı atası Ali Cengiz Dizer 1.5 ildir ki, xərçəng xəstəliyindən müalicə olunurdu.

Bursa məscidində qılınan cənazə namazına qatılan Kıvanç Tatlıtuğu dostları yalnız buraxmayıb. Aktyor cənazə namazından sonra qayınatasının tabutunu çiyninə alaraq cənazə avtomobilinə daşıyıb.

Ali Cengiz Dizer Nilüferköy məzarlığında dəfn olunacaq.

