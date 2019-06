"Real" yayın daha bir transfer bombasına hazırlaşır - Çünki... Eden Hazard onunla komanda yoldaşı olmaq istəyir

"Real Madrid" növbəti transfer bombasını partlatmağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni mövsüm üçün möhtəşəm heyət qurmağı hədəfləyən madridlilər Eden Hazardın ardından Pol Poqbanın transferini də yekunlaşdırmaq üzrədir. 26 yaşlı Afrika əsilli ulduzun transferinin ispanlara 150 milyon avroya başa gələcəyi söylənilir. İyulun 1-də sözləşməyə qol çəkməsi gözlənilən Poqbanın Madridə köçməsində Hazardın da böyük təsiri var. Belə ki, o, təqdimetmə mərasimində Pol Poqba və Neymar Juniorla komanda yoldaşı olmaq istədiyini söyləmişdi.

Qeyd edək ki, Neymarın da "Real"a mümkün keçidi gündəmdədir.

