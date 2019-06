Ağstafada cinayət törədən 1994-cü il təvəllüdlü Elnur Süleymanovun fotosu yayılıb.

Metbuat.az həmin fotonu təqdim edir.

Qeyd edək ki, hadisə bu gün səhər saatlarında Ağstafanın Böyük Kəsik kəndi ərazisində baş verib. Dörd nəfər ölüb, dörd nəfər yaralanıb. Qətlin qisas məqsədilə törədildiyi müəyyən olunub. “Kalaşnikov” markalı avtomat silahdan istifadə edən cinayətkar polis şöbəsinə gələrək özü təslim olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.