Bu gün səhər saatlarında Salyan şəhərində intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tək yaşayan 68 yaşlı Rahib Axundov özünü həyətdəki üzüm çardağından asaraq öldürüb.

Onun bu yaxınlarda şərti azadlığa buraxıldığı deyilir.



Qeyd edək ki, mərhum vaxtilə Azərbaycanın məşhur stolüstü tennisçisi olub. Onun Azərbaycan və SSRİ çempionluğu da var.

