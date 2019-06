Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizədə milli potensialın gücləndirilməsi (ENCT)" layihəsinin yekunu ilə bağlı konfrans keçirilib

İyunun 12-də Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (İOM) Azərbaycandakı nümayəndəliyi Avropa İttifaqı (Aİ) və BMqT-nin İnkişaf Fondu tərəfindən birgə maliyyələşdirilən “Azərbaycanda İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli potensialın gücləndirilməsi” (ENCT) layihəsinin başa çatması ilə bağlıHyatt Regency İclas və Konfrans Mərkəzinin Bakı zalında konfrans keçiridli. Tədbirdə nazirliklər, diplomatik korpusların nümayəndələri, donorlar, milli və beynəlxalq tərəfdaşlar iştirak etdilər.

Metbuat.az xəbərverir ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyinin Akademiyası, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi, BMT və BMqT nümayəndələri ENCT layihəsinin Azərbaycanda insan alverinə qarşı effektiv mübarizə və insan alveri qurbanlarının müdafiəsində verdiyi töhfə barədə çıxışlar etdilər.

BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Qulam İshaqzai, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri, səfir Kestutis Yankauskas, BMqT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Vladimir Qyorqiyev Azərbaycan hökümətinin bu layihənin əlaqələndirilməsi və icrasında dəstək və aktiv iştirakının qeyd etdilər. Azərbaycan BMT və Avropa Şurasının məlum konvensiyaları və protokollarını ratifikasiya edərək insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi də qeyd olundu. Azərbaycannın bu öhdəliklərə uyğun olaraq insan alverinə qarşı mübarizədə həm qanunvericilik, həm də cinayət təqibi sahələrində də fəallıq göstərməsi vurğulanmışdır.

BMqT-nin İmmiqrasiya və Sərhəd İdarəetmə bölməsinin rəhbəri Meltem Ersan, aşağıda qeyd olunmuş xüsusi hədəfləri olan ENCT layihəsinin nailiyyətləri və töhfələri ilə bağlı geniş məlumat verdi:

- İnsan alveri qurbanlarının işləri üzrə məhkəmə təqibini daha yüksək səviyyədə aparmaq və mövcud və potensial insan alveri qurbanlarınınhüquqlarını qorumaq üçün cinayət təqibi orqanlarının potensialının artırılmasına kömək etmək;

- Müxtəlif səviyyələrdə idarələrarası koordinasiya yolu ilə Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmini (MİM) gücləndirmək və müvafiq maraqlı tərəflərin potensialını artırmaq;

- İnsan alverinə qarşı mübarizədə və qurbanların qorunması sahəsində regional və beynəlxalq əməkdaşlıq və tərəfdaşlıqları genişləndirmək.

Layihənin nəticələrini yekunlaşdırarkən, Vladimir Qyorqiyev bildirdi ki, bu gün insan alverinə qarşı mübarizədə üç əsas amil nəzərə alınmalıdır. Birincisi, cinayət qruplarının üsulları və insan alveri rejimi daim dəyişir və yeni cinayət strategiyaları yaranır. Bu isə o deməkdir ki, bu cür cinayətlərlə mübarizə üsulları mütəmadi olaraq yenilənməlidir. İkincisi, nəzəri biliklər, təlim materialları, dərsliklər təcrübədə tətbiq edilməli və cinayətin inkişafına uyğun olaraq yeniləşdirilməlidir. Üçüncüsü, Azərbaycan hökuməti insan alverçilərinə qarşı mübarizə metodlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində daimi işlər aparır, bu isə öz növbəsində ölkəni bu sahədə digər region ölkələrinin nəinki nəzəri bilikləri öyrənə biləcəyi, hətta ən yaxşı təcrübəsini tətbiq edə biləcəyir lider dövlətə çevirəcək.

Tədbirin sonunda layihənin iştirakçılarına Təşəkkürnamə təqdim olundu.

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyi 2016-cı ilin noyabr ayından etibarən Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizədə milli potensialın gücləndirilməsini (ENCT) həyata keçirir. Layihə, Azərbaycan hökumətini insan alverinə və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizədə hərtərəfli, vahid və multidisiplinar yanaşma tətbiq etməklə dəstəkləmişdir. Layihə onun hazırlanmasında iştirak edən Hökumət orqanlarının xüsusi səlahiyyətlərinə və ehtiyaclarına yönəldilmiş və onlarla birgə həyata keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində Azərbaycan Hökumətinə insan alveri və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə istiqamətində hərtərəfli, çoxşaxəli yanaşma tətbiq edilərək dəstək göstərilib. İcra edilmiş fəaliyyətlər Azərbaycanın müvafiq dövlət orqanları ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində reallaşdırılıb.

Ümumilikdə bu 32 aylıq layihənin əsas məqsədi insan alverinə qarşı effektiv mübarizə aparmaq və insan alverinin potensial qurbanlarını qorumaq üçün Azərbaycan Hökumətinin potensialını gücləndirməkdir.

