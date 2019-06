Bir çox xəstəliyin şəfası ondadır - Qoz suyunun inanlmaz faydaları

Bir çox faydaları ilə tanınan qozun suyu da olduqca faydalıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, qaraciyər problemləri ilə mübarizə aparan qoz suyu xüsusilə 40-dan çox yaşı olan kişilərə tövsiyyə olunur. Bu suyu ac qarnına içdikdə əldə olunan fayda bir dərmandan daha çoxdur.

Tərkibindəki vitamin və minerallar baxımından son dərəcə faydalı olan qozun suyu da bədən üçün olduqca yararlıdır.

Qoz suyunu hər səhər ac qarnına içdikdə qarın şişkinliyini və qaz problemini ortadan qaldırır.

Həzm sisteminə son dərəcə faydalıdır. Səhər yeməyindən əvvəl içildikdə qəbzliyi ortadan qaldırır, yorğunluq və halsızlıqla mübarizə aparır. Qoz suyu asanlıqla artıq çəkidən xilas olmağa kömək edir.

Qozu suda saxladıqda tərkibindəki vitaminlər suya keçərək sizin daha çox fayda görmənizi təmin edir. bu suyu hazırlamaq üçün bir stəkan suyun içinə bütöv bir qoz qoyaraq səhərə qədər gözlədin. Səhər dişlərinizi fırçaladıqdan sonra ac qarnına suyu içib, qozları yeyin.

