İran uran istehsalını 4 dəfə artırıb

Bu ayın sonuna qədər İran uranın zənginləşdirilməsi üçün addımlar atacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə İranın Atom Enerjisi Agentliyinin sözcüsü Bəhruz Kemalvendi dövlət televiziyasına açıqlamasında belə deyib. O, bildirib ki, uranın zənginləşdirilməsi səviyyəsi nüvə sazişində nəzərdə tutulduğundan 4 dəfə artırılacaq.



İranlı nümayəndənin sözlərinə görə, Avropa ölkələri ABŞ-ın sanksiyalarına qarşı sadəcə bəyanatlar səsləndirirlər.

O, Avropanı qəti addımlar atmağa çağırıb. Qeyd edək ki, İranın uranın zənginləşdirilməsi üçün addımlar atması, nüvə sazişini pozması deməkdir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.