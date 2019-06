İndoneziya sahillərində sərnişin gəmisi batıb.

Metbuat.az-ın "Sinxua" agentliyinə isitnadən verdiyi məlumata görə, hadisə nəticəsində azı 2 nəfər həlak olub, 10 nəfər isə itkin düşüb.

Bildirilir ki, gəmi Şərqi Yava əyaləti sahillərində batıb. Hadisə yerində axtraış-xilasetmə işləri davam etdirilir.

